Offerta SHOCK di Amazon per OPPO Watch Free: -40% per lo smartwatch

OPPO Watch Free in offerta su Amazon con il 40% di sconto è l’occasione più ghiotta di sempre per acquistare un wearable completo di tutto. Con un prezzo di vendita adesso di appena 59€ con consegna rapida e gratuita, lo smartwatch di OPPO rappresenta una vera chicca da prendere al volo.

Nonostante il prezzo molto economico e in forte calo, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista.

Su Amazon c’è il 40% di sconto per OPPO Watch Free, lo smartwatch tuttofare

Come puoi vedere è realizzato con materiali di qualità, monta una cassa in alluminio che abbraccia un buon pannello AMOLED da 1.64″ e integra anche una batteria di nuova generazione che ti accompagna facilmente per ben 14 giorni. Perfettamente compatibile con tutti gli smartphone Android e iOS OPPO Watch Free supporta oltre 100 modalità di allenamento differenti, il top per chi ama fare sport all’aperto o al chiuso per poi controllare le proprie prestazioni fisiche.

Inoltre, proprio come gli smartwatch di fascia alta, sul retro trova posto un sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e anche della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Metti subito nel carrello lo smartwatch tuttofare di OPPO ora che è in sconto del 40% su Amazon; inoltre, se fai in fretta, il wearable ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

