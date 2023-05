Offerta SHOCK di Amazon: la PODEROSA soundbar Samsung 3.1.2 a -37%

Se per te la qualità audio di un film o di un brano musicale è molto importante, questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di acquistare la potentissima e apprezzatissima soundbar Samsung 3.1.2 a un prezzo davvero super conveniente. Forte di uno sconto immediato del 37%, infatti, il sistema audio wireless del colosso sudcoreano può essere tuo a fronte di un esborso di appena 379€.

Realizzata con materiali di altissimo livello e con un design curato sotto ogni minimo particolare, una volta montata e resa operativa non potrai più farne a mano.

Risparmia il 37% su Amazon per la potentissima soundbar di Samsung

Stiamo parlando di un sistema audio wireless costituito da ben 8 altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos e supporto completo ad Amazon Alexa. Inoltre, la soundbar supporta anche l’audio 3D DTS:X in grado di farti sentire sempre al centro dell’azione con il suo sound potente e avvolgente.

Completamente compatibili con le smart TV Samsung per una integrazione totale e senza compromessi, il sistema audio supporta anche la nuova tecnologia di riconoscimento del rumore di fondo ottimizzando automaticamente il volume dell’audio per non farti perdere nemmeno un dettaglio.

Inutile girarci intorno: l’impianto 3.1.2 di Samsung è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze con una qualità audio eccellente; inoltre, se acquisti subito la soundbar ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

