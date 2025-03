Offerta a tempo: Nothing Phone (3a) Pro a 519 euro

Il Nothing Phone (3a) Pro è uno smartphone di fascia media caratterizzato da un design distintivo e da specifiche tecniche avanzate. Unico nel suo genere, con la copertura semi trasparente e le sue linee all’avanguardia, questo telefono racchiude potenza, tecnologia e stile. Lo puoi trovare, ma per pochissimo tempo, in sconto su Amazon a 519 euro. In omaggio avrei le cuffie wireless Nero Ear (a) Nero.

Le caratteristiche di Nothing Phone (3a) Pro

Con dimensioni di 163,52 x 77,5 x 8,39 mm e un peso di 211 grammi, Nothing Phone (3a) Pro si presenta con un elegante retro in vetro semi-trasparente e un sistema di luci LED personalizzabili, noto come interfaccia Glyph. Il display AMOLED da 6,77 pollici offre una risoluzione FHD+ di 2392 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo immagini fluide e colori vivaci.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, supportato da opzioni di memoria che includono 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. La batteria da 5.000 mAh assicura un’ottima autonomia, con supporto per la ricarica rapida a 50 W, mentre il sistema operativo è Nothing OS 3.1 basato su Android 15.

Uno dei punti salienti del Nothing Phone (3a) Pro è il comparto fotografico. La fotocamera principale è un sensore da 50 MP che consente riprese dettagliate, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP. La vera innovazione risiede nel teleobiettivo a periscopio da 50 MP, capace di uno zoom ottico 3x e uno zoom ibrido fino a 60x, permettendo scatti incredibili anche a distanza. La fotocamera frontale offre una risoluzione di 50 MP, garantendo selfie di alta qualità.

In termini di connettività, il dispositivo supporta reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e dispone di un lettore di impronte digitali ottico integrato nel display. Con la certificazione IP64, il Nothing Phone (3a) Pro è resistente a polvere e schizzi d’acqua, rendendolo adatto per l’uso quotidiano in diverse condizioni ambientali. Approfitta dell’offerta a tempo e pagalo solo 519 euro. In omaggio avrei le cuffie wireless Nero Ear (a) Nero.