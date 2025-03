Offerta luce e gas: Sorgenia blocca il prezzo per 24 mesi

Next Energy 24 e Next Energy Sunlight sono le due nuove offerte di Sorgenia. La differenza tra le due offerte sta nella tipologia del prezzo: mentre Next Energy Sunlight prevede il costo dell’energia a prezzo indicizzato in base all’andamento del mercato, Next Energy 24 consente di bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato energetico.

Inoltre, fino al 20 marzo è possibile uno sconto in bolletta fino a 150 euro sottoscrivendo una tra le due offerte menzionate qui sopra. Lo sconto massimo è riconosciuto a tutti coloro che sottoscriveranno un contratto Trial Fuel, che comprende cioè energia elettrica, gas e fibra.

I dettagli dell’offerta luce e gas a prezzo fisso di Sorgenia

Di seguito i dettagli sulle due offerte luce e gas di Sorgenia. Le tariffe proposte qui di seguito sono valide esclusivamente per chi completa la sottoscrizione del contratto entro giovedì 20 marzo.

Next Energy 24 (prezzo della materia prima bloccato per 24 mesi)

prezzo materia prima luce bloccato per 24 mesi: 0,155 euro/kWh

quota fissa per il servizio di commercializzazione: 7,6 euro al mese

prezzo materia prima gas bloccato per 24 mesi: 0,58 euro/Smc

quota fissa per il servizio di commercializzazione: 7,6 euro al mese

Next Energy Sunlight (prezzo della materia prima indicizzato)

prezzo materia prima luce indicizzato all’andamento del mercato energetico

contributo (Fee): 1° anno 0,008 euro/kWh, dal 2° anno 0,03 euro/kWh

quota fissa per il servizio di commercializzazione: 6,65 euro al mese

prezzo materia prima gas indicizzato all’andamento del mercato energetico

contributo (Fee): 0,09 euro/Smc, dal secondo anno 0,15 euro/Smc

quota fissa per il servizio di commercializzazione: 7,6 euro al mese

Gli altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia sono invece il trasporto e la gestione del contatore, le imposte, nonché gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Ricordiamo infine che la sottoscrizione di un contratto Trial Fuel (luce + gas + fibra) entro il 20 marzo consente di ottenere uno sconto in bolletta di 150 euro.