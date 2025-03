Offerta luce e gas a prezzo fisso: le tariffe competitive di Octopus

In un mercato energetico caratterizzato da continue oscillazioni di prezzo, poter contare su una tariffa stabile e prevedibile diventa un vantaggio significativo. Octopus Energy, fornitore sempre più affermato nel panorama italiano, offre ai nuovi clienti la possibilità di bloccare il costo della materia prima per un anno intero grazie alla tariffa Octopus Fissa 12M.

Inoltre, per chi sceglie questa offerta entro il 18 marzo 2025, è previsto uno sconto di 12 euro annui sui costi di commercializzazione, rendendo la proposta ancora più conveniente.

I vantaggi di Octopus Fissa 12M

L’offerta Octopus Fissa 12M garantisce ai clienti la sicurezza di un prezzo bloccato sia per l’energia elettrica che per il gas, proteggendo così i consumatori dalle possibili impennate dei costi nel mercato all’ingrosso. Nello specifico, le condizioni economiche sono le seguenti:

Energia elettrica : 0,1474 €/kWh (tariffa monoraria)

: 0,1474 €/kWh (tariffa monoraria) Gas naturale : 0,534 €/Smc

: 0,534 €/Smc Costo di commercializzazione: 96 €/anno (anziché 108 €/anno) per ciascuna fornitura

Questa tariffa rappresenta un’opzione ideale per chi desidera una gestione più serena della propria spesa energetica, evitando brutte sorprese in bolletta. E, a differenza di molte altre compagnie che al termine del primo anno applicano automaticamente nuovi prezzi spesso meno vantaggiosi, Octopus Energy lascia ai propri clienti la possibilità di scegliere. Una volta scaduti i 12 mesi, gli utenti potranno rinnovare la loro fornitura selezionando l’offerta più conveniente tra Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, senza essere vincolati a una variazione automatica dei costi.

Inoltre, il fornitore in questione si distingue non solo per la trasparenza e la convenienza delle sue offerte, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità. L’energia fornita proviene infatti al 100% da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e promuovendo un consumo più responsabile.

Con il blocco dei prezzi per 12 mesi e uno sconto sui costi di commercializzazione, Octopus Fissa 12M è una delle offerte più interessanti disponibili sul mercato. La promozione è valida fino al 18 marzo 2025, quindi chi desidera garantirsi una bolletta più prevedibile e vantaggiosa farebbe bene ad approfittarne subito. Basta andare sul sito di Octopus.