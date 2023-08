OFFERTA del GIORNO: Xiaomi Redmi A2 a soli 89€ sul Mi Store

Se vuoi risparmiare sull’acquisto di uno smartphone Android, oggi devi sintonizzarti sulle offerte del Mi Store. Acquista lo Xiaomi Redmi A2 a soli 89,90 euro, invece di 119,90 euro. Questa offerta del giorno è valida solo per poche ore, salvo esaurimento scorte. Perciò ti consigliamo di essere veloce se vuoi approfittarne! Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione.

Questo dispositivo è la scelta giusta se cerchi un muletto, in sostituzione dello smartphone principale in caso di problemi, o se hai bisogno di un prodotto essenziale. Con 2GB di RAM e 32GB di ROM hai il necessario per utilizzarlo in chiamate, navigazione online, chat di messaggistica istantanea e fotografia. Il suo pezzo forte è la batteria da 5000 mAh per un utilizzo oltre la giornata.

Xiaomi Redmi A2: smartphone economico, ma con carattere

Scegli Xiaomi Redmi A2 in super offerta. Anche se si tratta di uno smartphone palesemente economico, offre caratteristiche interessanti. Partiamo dal processore MediaTek Helio G36, ottimo anche se vuoi giocare a qualche videogioco mobile. Nella gestione quotidiana, questo chipset assicura una certa fluidità che rende piacevole la gestione di app e giochi.

Sulla parte frontale spicca un ampio display da 6,52 pollici con tecnologia Dot Drop HD+. Potrai così vedere i tuoi contenuti preferiti in alta qualità e con colori sempre vividi. Una fotocamera base da 8MP permette di immortalare momenti importanti, scansionare codici QR e documenti. Cosa stai aspettando? Acquista ora il Redmi A2 a soli 89,90 euro, invece di 119,90 euro. Hai tempo solo oggi sul Mi Store.

