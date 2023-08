OFFERTA FOLLE su eBay per la mitica Gaggia Viva Style, ora 64€

Gustati il caffè buono come quello del tuo bar preferito ma stando comodo a casa tua e spendendo meno. Come? Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Gaggia Viva Style a soli 64,90 euro, invece che 139,90 euro.

Esatto, in questo momento puoi avere questa splendida macchina per caffè e cappuccino al prezzo più basso in assoluto su qualsiasi e-commerce. Inutile quindi dire che se non metti il turbo l’offerta te la perdi di sicuro. Le richieste infatti sono altissime e le unità disponibili non molte. Quindi sii rapido.

Gaggia Viva Style al prezzo più baso del Web

Questa macchina per il caffè espresso si fa apprezzare ad esempio per il suo design compatto ed elegante, che ricorda una macchinetta che trovi al bar, solo più piccola. E infatti funziona proprio nello stesso modo. Ha una potenza da 1025 W e una pressione di 25 BAR che regalano un caffè intenso e cremoso.

Inoltre grazie alla lancia per il vapore puoi montare il latte facendoti una schiuma vellutata per un cappuccino perfetto. Oppure puoi scaldare le bevande come il tè ad esempio. In confezione troverai 2 porta filtri per il caffè macinato, da uno e due tazze, e uno per quello in cialde ESE. Per cui potrai scegliere quello che più fa per te. È dotata di una comoda manopola per l’erogazione del caffè e del vapore e ha un serbatoio dell’acqua bello capiente.

Non perdere altro tempo perché l’offerta è limitatissima. Corri su eBay e acquista la tua Gaggia Viva Style a soli 64,90 euro, invece che 139,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.