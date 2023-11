OFFERTA FOLLE di Amazon: tablet da 10 pollici a 66€ (pochi pezzi)

Prima che tutto finisca ti voglio subito dire che questa promozione scadrà in pochissimo tempo per cui sii rapido se non vuoi rischiare di perderla. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo tablet Android da 10 pollici a soli 66,99 euro, invece che 109,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, non ci sono errori, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto di ben 40 euro sul totale, che non è davvero niente male. Se vuoi un dispositivo che costi il meno possibile questo è sicuramente la scelta migliore che puoi fare adesso. Ma fai veloce.

Tablet con Android 13 e CPU Octa-core

Ecco quali sono le caratteristiche per cui senza ombra di dubbio oggi questo tablet è l’affare del giorno, oltre al prezzo da urlo:

Design: Si presenta con un ottimo display LCD da 10,1 pollici con pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Ha una cornice sottile, una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP.

Prestazioni: monta un potente processore Octa-core con a supporto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che potrai espandere tramite una microSD fino a 1 TB. Inoltre gode di una batteria bella grande da 5000 mAh che dura a lungo.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prender al volo, per cui non aspettare troppo. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo tablet Android da 10 pollici a soli 66,99 euro, invece che 109,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

