OFFERTA FOLLE su Amazon: robot che aspira e lava al 50%

È da un po’ che stai valutando la possibilità di acquistare un robot aspirapolvere che lavi anche i pavimenti ma non vuoi spendere troppo? Allora non lasciarti sfuggire questa occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot Venga a soli 172,18 euro, invece che 346,99 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti di uno sconto incredibile del 50% e quindi avrai un risparmio notevole e soprattutto un dispositivo eccezionale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Robot aspirapolvere e lava pavimenti a prezzo hot

Inutile non pensare al prezzo, bisogna fare anche un raffronto tra qualità e costo. E a questa cifra non puoi trovare di meglio. Venga è dotato di 3 funzioni in 1. Possiede due spazzole laterali e una spazzola centrale. Grazie anche alla potenza di aspirazione da 2300 Pa, è in grado di aspirare di tutto.

È dotato anche di un serbatoio dell’acqua da 300 ml e quindi può lavare i pavimenti in una sola passata. La navigazione laser è precisa e gli consente di girare per tutta la casa senza mai bloccarsi. Inoltre potrai programmare e personalizzare la pulizia direttamente dall’app dedicata che puoi scaricare sul tuo smartphone.

Affrettati perché un’occasione così interessante non recapiterà più. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo robot Venga a soli 172,18 euro, invece che 346,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.