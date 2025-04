Offerta Caffè Borbone Don Carlo: 100 capsule a prezzo speciale, fai scorta

Fai la scorta di capsule per il caffè perché sono quelle che finiscono prima in casa. Se ti capita di avere una macchinetta della serie a Modo Mio, questo è un segno del destino. Puoi acquistare ben 100 capsule di Caffè Borbone linea Don Carlo nella miscela blu a prezzo speciale. L’offerta la trovi direttamente su eBay dove con uno sconto del 22% il risparmio è notevole. Collegati in pagina e aggiungile al carrello per pagare appena 22,90€ e ricevere la tua confezione a casa in modo gratuito e rapido.

Caffè Borbone Don Carlo, 100 capsule miscela Blu per Lavazza

Sono compatibili con tutte le macchinette Lavazza della serie A Modo Mio le 100 capsule in promozione. Caffè Borbone è uno dei marchi più acquistati visto che offre prezzi contenuti e tanta qualità. Nella declinazione Don Carlo Miscela Blu, hai un caffè ideale sia al mattino che nella pausa pranzo per una carica di energia senza eguali. Visto che in confezione te ne vengono fornite parecchie di capsule, sono tutte imbustate singolarmente e in atmosfera modificata affinché venga salvaguardato l’aroma e tu possa usarle con tutta la calma e senza il terrore che si rovinino. Questa caratteristica è anche molto igienica nel caso tu debba portare la tua scorta in luoghi pubblici come in ufficio.

La miscela blu è quella ideale se vuoi un caffè dal gusto deciso e dalle note intense. Con la sua cremosità ti riporta immediatamente al bancone del bar nonostante tu non abbia lasciato la tua casa. Tutto merito del mix di miscele Arabica e Robusta, il quale offre un giusto livello di tostatura e un caffè dal gusto inimitabile.

Non perdere questa occasione di risparmio ma anzi, collegati subito su eBay dove acquisti le 100 Capsule di Caffè Borbone Don Carlo Miscela Blu ad appena 22,90€ con uno sconto del 22% ora disponibile.