Offerta BOMBA su Amazon per Samsung Galaxy Watch4 Classic (-50%)

Ti basta fare una rapida ricerca in rete per scoprire che Samsung Galaxy Watch4 Classic è uno tra i migliori smartwatch di fascia premium del momento, solo oggi in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo con il 50% di sconto. Ad appena 200€, infatti, con un risparmio di ben 199€, il wearable del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Realizzato con una stupenda cassa circolare in acciaio inox con un bellissimo display AMOLED circolare ad altissima risoluzione, una volta indossato al polso potrai affiancarlo anche a un completo di marca oppure al tuo outfit da allenamento preferito.

Samsung Galaxy Watch4 Classic crolla del 50% su Amazon: follia incredibile da non perdere

Munito di una lunga serie di sensori e tecnologie varie, il wearable di Samsung è un prodotto pensato per tracciare i tuoi segni vitali ma anche le tue prestazioni in palestra. Il sensore HR posteriore, ad esempio, registra costantemente la frequenza cardiaca, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma) da inviare rapidamente su WhatsApp al tuo medico curante.

Ma non finisce qui: Samsung Galaxy Watch4 Classic è anche un coach virtuale formidabile e sempre pronto a tenere traccia dei tuoi allenamenti per offrirti poi importanti suggerimenti su come migliorare la tua forma fisica. Solo oggi hai l’opportunità di acquistarlo su Amazon con il 50% di sconto, ma solo se lo acquisti adesso; se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione.

