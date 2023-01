Odyssey G3: il SUPER monitor da gaming Samsung CROLLA su Amazon (-23%)

Anche il 2023 sarà un anno molto importante nel mondo dei videogiochi, un motivo in più per non perdere questa incredibile offerta di Amazon che vede crollare di prezzo l’ottimo monitor da gaming Samsung Odyssey G3 da 27″. Infatti, ad appena 199€ con uno sconto del 23%, hai finalmente la possibilità di mettere le mani su uno dei monitor più popolari e apprezzati nel mondo del gaming.

Realizzato con materiali di altissimo livello e con un design mozzafiato, il monitor a marchio Samsung è pronto fin da subito a soddisfare le tue personali aspettative sotto ogni punto di vista.

Ora è il momento giusto per acquistare l’Odyssey G3 su Amazon: affare d’oro

Perfetto per il gaming su PC ma anche su console, il device del colosso sudcoreano monta un fantastico pannello flat da 27″ ad altissima risoluzione, dispone di una basetta ampia con un sistema di fissaggio mobile a tuo piacimento e trovano posto anche varie porte HDMI e Display Port.

Il pannello di tipo VA è perfetto per il gaming spinto e sfrenato (come i giochi FPS) e vanta una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms: insomma, una volta montato i tuoi avversari non avranno scampo e cadranno ai tuoi piedi. Inoltre, Samsung ha anche introdotto le tecnologie Flicker Free e Eye Saver Mode per proteggere la tua vista e ridurre l’affaticamento degli occhi durante le ore serali.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il super monitor da gaming di Samsung e preparati a sessioni di gamin di altissimo livello.

