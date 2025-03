Octopus Energy: la tariffa luce e gas a energia rinnovabile a prezzi competitivi

Con Octopus Energy puoi avere una fornitura di energia luce e gas conveniente, trasparente e sostenibile. Oltre ad alimentare la tua casa nel rispetto dell’ambiente, non rinuncerai al risparmio optando per tariffe convenienti e senza sorprese. Potrai scegliere tra due differenti soluzioni, le vediamo dopo il pulsante.

Octopus Energy: i due piani a tua disposizione

Octopus Energy ti propone quindi due differenti soluzioni:

Octopus Fissa 12M blocca il costo della materia prima per 12 mesi, così puoi proteggerti dalle fluttuazioni del mercato e avere la certezza di pagare sempre lo stesso prezzo. Il costo, subito chiaro, è di 0,1397€/kWh per la luce e 0,513 €/Smc per il gas, con una quota di commercializzazione fissa di 96 euro all’anno.

Se preferisci invece un’offerta dinamica, con Octopus Flex puoi approfittare dei prezzi di mercato, con una tariffa indicizzata: per la luce il prezzo è PUN Mono + 0,011 €/kWh, mentre per il gas è PSVDAm + 0,08 €/Smc, con una quota di commercializzazione di 108 euro all’anno.

Tutto questo con un servizio clienti sempre a tua disposizione, con evasione delle chiamate in meno di un minuto che ti farà evitare lunghe attese.

Con Octopus Energy avrai dunque prezzi competitivi, energia pulita e un servizio eccellente senza costi nascosti: l’offerta sulla tariffa fissa è valida fino al 31 marzo 2025, quindi è il momento di approfittarne.