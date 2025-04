Octopus: con queste tariffe luce e gas il risparmio è assicurato

Il caro bollette di questo inizio anno ha avuto pesanti ripercussioni su numerose famiglie italiane. In tanti hanno voluto attendere prima di cambiare fornitore, sperando che la situazione migliorasse, con risultati però desolanti. E ora che l’inverno è ormai alle spalle, la scelta che va per la maggiore è di mantenere le cose così come stanno. Il problema è che, così facendo, si sta commettendo un doppio errore.

Al contrario, andrebbe presa al volo l’opportunità di sottoscrivere una nuova offerta luce e gas con tariffe più convenienti e prezzo della materia prima bloccato per dodici mesi. Questa sì, sarebbe la scelta giusta, perché da una parte si rimedierebbe alla decisione sbagliata in precedenza, e dall’altra si otterrebbe un risparmio assicurato anche per tutto il prossimo inverno.

Una delle ultime occasioni disponibili la offre Octopus Energy con le tariffe luce e gas ultra-concorrenziali dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi: meno di 0,14 euro/kWh per la materia prima luce e poco sopra i 0,50 euro/Smc per il gas, con in più uno sconto sui servizi di commercializzazione. Le tariffe appena indicate saranno valide fino a mercoledì 16 aprile.

Le tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Ecco più nel dettaglio quali sono le tariffe dell’offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima luce bloccato per i primi 12 mesi: 0,1394 euro/kWh

servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno (sconto di 12 euro rispetto ai precedenti 108 euro)

Gas

costo della materia prima gas bloccato per i primi 12 mesi: 0,513 euro/Smc

servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno (sconto di 12 euro rispetto ai precedenti 108 euro)

Invece, le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, e le spese sia per il trasporto che la gestione del contatore rientrano nella lista dei costi in bolletta indipendenti da Octopus.

Nel ricordarvi che le tariffe qui sopra sono in scadenza il 16 aprile, vi confermiamo che potete completare la sottoscrizione dell’offerta direttamente sul sito ufficiale di Octopus.