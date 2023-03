Occhio al prezzo: 39€ per l'iconico Xiaomi Smart Band 7 su eBay, OFFERTACCIA

Fra le migliori chicche della Tech Week eBay c’è senz’altro lui. Lo spettacolare Xiaomi Smart Band 7, eccellente assistente digitale da polso, in promozione a mini prezzo. Uno smartband avanzato, dotato di una marea di funzionalità, che adesso ti accaparri a 39,99€ appena. Dovrai essere veloce però, perché le scorte residue sono limitate: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Un prodotto di eccellente qualità, con il suo ampio display AMOLED da 1,62″ che è concepito per concederti molto spazio, senza ingombrare al polso. Gestisci rapidamente dal polso tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, insieme ad avvisi e chiamate in arrivo.

Affida a lui il controllo costante di diversi parametri legati alla salute, come il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo. Il meglio di sé, questo gioiellino lo garantisce al momento di allenarsi: a disposizione hai più di 110 modalità sportive, incluse quelle in acqua. Grazie alla certificazione 5ATM, potrai immergerlo fino a 50 metri senza alcun problema.

Insomma, Xiaomi Smart Band 7 è un wearable che proprio non ha bisogno di presentazioni. A 39,99€ invece di 59,99€ è un vero e proprio affare: completa l’ordine al volo per accaparrartelo in sconto alla Tech Week eBay, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii veloce, la quantità disponibile residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.