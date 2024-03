Occhiali smart a 19€ su Amazon: ADDIO fastidiosi auricolari nelle orecchie

Immagina semplicemente di indossare i tuoi occhiali da sole e, contemporaneamente, di aver indossato un dispositivo per ascoltare musica, uno per parlare al telefono e uno per interagire con il tuo assistente vocale preferito. Ecco, questo gadget smart fa esattamente questo. Perfetti per proteggere la vista, racchiudono un sacco di tecnologia e sono facilissimi da utilizzare.

Tornati in promozione su Amazon, hai nuovamente la possibilità di portarli a casa a 19,99€ appena. Considerando quanto poco durano le scorte solitamente, la cosa migliore da fare è completare il rapidamente il tuo ordine e approfittare del mini prezzo. Li ricevi senza costi aggiuntivi in modo veloce, se sei iscritto ai servizi Prime.

Quando li indossi è proprio come se avessi anche degli auricolari, ma con un sacco di vantaggi in più. Innanzitutto, non ci saranno più oggetti all’interno delle orecchie, che spesso risultano fastidiosi. Ancora, a differenza delle cuffiette, sono perfetti da utilizzare in ambienti dove bisogna stare attenti a non isolarsi, come ad esempio quando giri in città. Infatti, sebbene ti consentano di ascoltare la musica oppure il tuo interlocutore in caso di telefonate, non ti isoleranno dal resto del contesto. Una funzione di sicurezza fondamentale, per evitare il rischio di non percepire pericoli circostanti.

Puoi usarli ovviamente in qualsiasi momento desideri, considerando anche che sono certificati per resistere al contatto accidentale con l’acqua: pioggia e sudore non saranno un problema. L’utilizzo non potrebbe essere più facile, grazie alla presenza di connettività Bluetooth. Li abbini al tuo smartphone, proprio come faresti con dei classici auricolari, e inizia utilizzarli. La batteria ricaricabile garantisce diverse ore di utilizzo e, quando è il momento di effettuare la ricarica, basterà utilizzare un cavo USB.

Insomma, a questo prezzo gli occhiali smart sono il gadget tech che non hai, ma che dovresti assolutamente prendere. Completa adesso il tuo ordine su Amazon per averli a 19,99€ soltanto con spedizioni rapide e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime. Non perdere tempo: quando crollano a questo prezzo, le scorte durano pochissimo.