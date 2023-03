Occasioni di primavera SUCCULENTE su Amazon: 5 gadget tech a meno di 15€

Lasciati ispirare dalle occasioni Amazon di primavera e scegli i tuoi gadget preferiti spendendo pochissimo. Le occasioni tech non potrebbero essere più ghiotte. Dai un’occhiata a questa selezione di 5 prodotti, tutti utilissimi, che prendi a meno di 15€. Arrivano a casa con spedizioni super rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

Una spettacolare lampada wireless, dotata di pratico telecomando e batteria integrata ricaricabile di grande capacità. Bellissima esteticamente, puoi regolarla per temperatura colore e intensità luminosa. L’ideale da posizionare ovunque, grazie alla totale assenza del vincolo dei cavi. Prendila quasi a metà prezzo, bastano 9,99€.

Questo portafogli potrebbe sembrare che niente abbia a che fare con la tecnologia, ma è tutt’altro che così! Infatti, non solo si tratta di un bell’oggetto di design, pronto a custodire carte, banconote e monete: è anche un sistema di protezione per le tue carte di credito e documenti in tessera. Merito proprio della tecnologia di blocco “RFID” della quale è dotato. Infatti, sarà in grado di evitare che qualsiasi malintenzionato possa effettuare una scansione dei tuoi documenti, senza tua autorizzazione. Di fatto, tutte le tessere inserite all’interno saranno impossibili da scansionare: il massimo della protezione. In promozione lo prendi a 15€ circa appena (spunta il coupon in pagina9.

A seguire, un ottimo paio di auricolari Bluetooth con design in ear. Praticissimi per ascoltare musica e parlare al telefono, dalla loro hanno un vantaggio che li rende molto interessanti rispetto agli altri modelli. Infatti, il case di ricarica è dotato di una porta una porta USB standard. Sai a cosa serve? A trasformare la custodia in un powerbank d’emergenza per il tuo smartphone! Un prodotto 2 in 1, quindi, che non potrebbe essere più comodo. In sconto, lo prendi a 12,99€ appena.

Questa soluzione rappresenta la perfezione. Il miglior modo per avere sempre a disposizione tutti i tipi di cavo dei quali potresti aver bisogno (USB C, Lightning o microUSB) senza tuttavia avere ingombri. Infatti, quando non servono sono arrotolati all’interno del praticissimo case. Un gadget comodissimo e robusto, l’ideale da avere sempre nello zaino oppure in auto. In promozione, lo prendi a 10,99€ (disponibile in 3 colori diversi).



Per finire, una soluzione per permetterti di avere sempre una rete WiFi di casa super veloce e stabile. Questo ripetitore di segnale di Mercusys by TP Link è facilissimo da installare e cambierà immediatamente la qualità del segnale in casa. Addirittura, c’è una porta Ethernet che ti permetterà di collegare dispositivi come console o televisori direttamente a cavo. In sconto del 30%, lo prendi a 11,90€ appena.

Visto che prodotti spettacolari e a mini prezzo ci sono su Amazon in questo momento? A meno di 15€, questi gadget tech sono assolutamente imperdibili. Scegli i tuoi preferiti e completa adesso gli ordini, le spedizioni sono assolutamente rapide e grattugie, garantite dai servizi Prime.

