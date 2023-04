OCCASIONE UNICA: 150€ in meno per Lenovo IdeaPad Flex, la rivoluzione dei notebook!

Non è un semplice notebook: Lenovo IdeaPad Flex rappresenta la rivoluzione dei semplici computer portatili, grazie al suo design innovativo e alle sue funzioni top di gamma. Ma c’è di più: oggi puoi trovarlo con uno sconto pazzesco di 150€ su Amazon! Un’occasione unica che non puoi che cogliere al volo.

Una rivoluzione nel campo dell’informatica che sta prendendo sempre più piede: con la sua serie Flex, Lenovo ha ufficialmente lanciato la bomba sul mercato dei computer portatili. In particolare, questo Lenovo IdeaPad Flex 5 è un notebook portatile multi-modalità con prestazioni incredibili e una grande e unica particolarità: quella di poterlo utilizzare anche come semplice tablet con l’interazione touchscreen.



Con il suo display touch FHD da 14 pollici e un processore AMD Ryzen 5 e ben 8GB di RAM, questo notebook versatile è la risposta perfetta alle tue esigenze di operatività flessibile. Quando non puoi o non hai bisogno di utilizzare il computer portatile, ti basterà chiudere Lenovo IdeaPad fronte schermo per utilizzarlo come se fosse un tablet, ma senza le limitazioni che di solito comportano questi ultimi. Infatti, anche in questo caso, avrai accesso a tutte le funzionalità di Windows 11.

Ma vediamo insieme alcune ulteriori caratteristiche di Lenovo IdeaPad, di cui siamo certi ti innamorerai (e non solo per il suo prezzo pazzesco di sole 699€ al posto delle 850€ di listino):

A disposizione uno storage da 512 GB SSD dove poter tranquillamente archiviare i propri documenti importanti con la massima sicurezza e in poco tempo;

Scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics

RAM 8GB Soldered DDR4-3200

Soldered DDR4-3200 Display Touch da 14″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS, 300nits per una visualizzazione nitida da ogni angolazione

Non ci starai ancora pensando, vero? Lenovo IdeaPad può essere già fra le tue mani domani: tutto ciò che devi fare è aggiungerlo al carrello di Amazon e procedere al checkout per vedere immediatamente applicato lo sconto del 18% e quindi il risparmio di ben 150€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.