Occasione su Amazon: il MINI speaker Bluetooth Sony SRS-XB13 a 34€

Se ami passare le calde giornate estive al mare con i tuoi amici in compagnia dei tuoi gruppi preferiti, questa offerta di Amazon è la migliore che ti possa capitare per acquistare lo speaker Bluetooth Sony SRS-XB13. Sebbene il nome del device possa dirti poco, sappi che si tratta di un dispositivo audio piccolissimo ma con un impianto sonoro davvero di qualità.

Disponibile all’acquisto immediato ad appena 34€ con uno sconto immediato del 42%, quest’oggi hai a portata di mano il gadget estivo di cui non potrai più fare a meno.

Prezzo ridicolo su Amazon per lo speaker Bluetooth di Sony: occasione unica

Leggerissimo, piccolo ma robusto, lo porti sempre con te nello zaino oppure nella borsa da mare. Una volta acceso e collegato al Bluetooth dei tuoi dispositivi mobile (supporta senza problemi sia iOS che Android), è subito pronto a investirti con il suo tipico sound avvolgente grazie ai bassi potenti offerti dalla tecnologia Extra Bass di Sony.

Completamente impermeabile e resistente alla polvere (certificazione IP67) integra una super batteria che ti accompagna senza esitazioni per ben 16 ore consecutive. Non farti ingannare dal suo aspetto minuto e dal prezzo molto conveniente: una volta messo in funzione, lo speaker Bluetooth di Sony è pronto per sorprenderti con un sound potente e avvolgente. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

