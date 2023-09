NVIDIA Shield TV in offerta su Amazon: a questo prezzo è la scelta definitiva

Se stai cercando una soluzione avanzata per il tuo centro di intrattenimento domestico, la NVIDIA Shield TV è la scelta perfetta. Questo dispositivo multifunzionale è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 25%, al prezzo di soli 119,99€ invece di 159,99€.

La NVIDIA Shield TV è un concentrato di tecnologia avanzata che trasforma la tua esperienza di visione e ascolto. Grazie al supporto per Dolby Vision, l’HDR avanzato ispirato al cinema offre immagini realistiche e vivide con luci fino a 40 volte più brillanti e neri 10 volte più scuri rispetto alle immagini standard. Inoltre, il supporto per Dolby Atmos e Dolby Digital Plus offre un’esperienza audio surround immersiva, progettata per il cinema.

Il cuore della NVIDIA Shield TV è il potente processore NVIDIA Tegra X1+, che utilizza l’intelligenza artificiale per potenziare il video HD in 4K in tempo reale, offrendo video più chiari e nitidi. Non solo offre prestazioni elevate, ma è anche compatta e discreta, progettata per integrarsi perfettamente nel tuo centro di intrattenimento.

Il nuovo telecomando è dotato di ricerca vocale, attivazione con movimento, pulsanti retroilluminati e un blaster IR per controllare la TV. Dispone anche di un localizzatore integrato per evitare di perderlo. La NVIDIA Shield TV offre anche funzionalità di streaming, con Chrome Cast integrato per trasmettere le tue app preferite, foto e video dal tuo dispositivo mobile alla TV.

Inoltre, puoi accedere ai giochi più recenti, inclusi giochi AAA come Fortnite, grazie a Google Play Games e GeForce NOW. Con l’assistente Google integrato, puoi controllare la NVIDIA Shield TV senza mani, utilizzando Google Home o Alexa e Amazon Echo.

L’offerta attuale su Amazon rende la NVIDIA Shield TV un acquisto irresistibile per chi desidera un’esperienza di intrattenimento avanzata. Acquista ora la tua NVIDIA Shield TV al prezzo speciale di 119,99€, risparmiando il 25% rispetto al prezzo originale di 159,99€.

