NVIDIA SHIELD Android TV: intrattenimento di alta qualità in SCONTO

Se sei un appassionato di intrattenimento di alta qualità e stai cercando di migliorare la tua esperienza di visione, non cercare oltre: il NVIDIA SHIELD Android TV è la soluzione definitiva. E ora, con uno sconto del 16% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 184,00 euro.

NVIDIA SHIELD Android TV: questa occasione può terminare da un momento all’altro

Una delle caratteristiche più impressionanti del NVIDIA SHIELD Android TV è la sua incredibile velocità. Grazie al processore Tegra X1+, questa console è fino al 25% più veloce rispetto alla generazione precedente, garantendo una navigazione fluida e prestazioni di gioco impeccabili. Non dovrai più preoccuparti di ritardi o rallentamenti mentre godi dei tuoi contenuti preferiti.

Ma la velocità è solo l’inizio delle sue capacità eccezionali. Con il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos, l’NVIDIA SHIELD Android TV offre un’esperienza audiovisiva senza paragoni. La fusione dell’immagine HDR Dolby Vision con il suono coinvolgente di Dolby Atmos trasforma il tuo televisore in una potenza di intrattenimento, portando i film, le serie TV e i giochi a un livello completamente nuovo di realismo e coinvolgimento.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo dispositivo è la sua intelligenza artificiale integrata che esegue l’upscaling di video HD a 4K in tempo reale. Questo significa che anche i tuoi vecchi film e programmi TV preferiti avranno un aspetto più nitido e chiaro, con una risoluzione migliorata fino a 4K. La potenza dell’intelligenza artificiale si traduce in immagini più dettagliate e vibranti, offrendo un’esperienza visiva straordinaria.

L’NVIDIA SHIELD Android TV è anche il partner ideale per gli amanti dell’intrattenimento 4K HDR. Supporta la maggior parte dei contenuti 4K HDR, garantendo che tu possa goderti tutti i tuoi programmi preferiti con la massima qualità possibile. Questo dispositivo è progettato per offrire una qualità visiva eccezionale e una resa dei colori straordinaria, portando ogni dettaglio alla vita sullo schermo.

Va notato che il supporto SHIELD è venduto separatamente, ma le sue capacità e prestazioni eccezionali lo rendono un investimento sicuramente valido. Inoltre, il supporto HDR dipende dallo schermo del televisore e dall’app utilizzata, ma l’NVIDIA SHIELD Android TV è progettato per sfruttare al massimo la risoluzione HDR nativa, garantendo una qualità dell’immagine senza compromessi.

Con il suo processore NVIDIA Tegra X1+ con GPU a 256 core e 3 GB di RAM, il supporto audio per una vasta gamma di formati e le incredibili capacità di upscaling, l’NVIDIA SHIELD Android TV è un dispositivo che trasformerà il tuo salotto in un centro di intrattenimento di alta qualità.

Non perdere questa occasione e approfitta dello sconto del 16% su Amazon per portare a casa l’NVIDIA SHIELD Android TV. Regalati un’esperienza di intrattenimento straordinaria e vivi il futuro dell’intrattenimento direttamente dal comfort del tuo divano. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 184,00 euro. Non perdere altro tempo, questa promozione può terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.