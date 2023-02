NVIDIA RTX 4070 Ti: ora in OFFERTA su Amazon in pronta consegna, è IMPERDIBILE

Se state cercando una nuova scheda video per il vostro PC da gaming e volete qualcosa in grado di gestire risoluzioni elevate (1440p e 4K) senza problemi, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta che fa al caso vostro: attualmente, infatti, è possibile acquistare la nuova NVIDIA RTX 4070 Ti al prezzo scontato di 899 euro invece di 973 euro. Si tratta di un taglio di prezzo netto (-74 euro) che fa la differenza e consente di accedere ad una delle GPU più potenti sul mercato con condizioni decisamente vantaggiose. Il modello in offerta è firmato PNY e può contare su 12 GB di memoria dedicata. Per sfruttare l’offerta prima che le unità disponibili diventino sold out è possibile seguire il link qui di sotto:

NVIDIA RTX 4070 Ti: ora in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

La NVIDIA RTX 4070 Ti è una delle ultime novità della gamma NVIDIA. Arrivata da pochissimo sul mercato, la scheda video pensata per spingere i PC da gaming verso risoluzioni elevate è ora acquistabile direttamente su Amazon. La scheda video, nella versione PNY, può contare su 12 GB di memoria e su tutte le nuove funzionalità RTX sviluppate da NVIDIA, a partire dal DLSS 3 che garantisce un importante passo in avanti prestazionale. Da segnalare anche il layout a tre ventole pensato per garantire un raffreddamento efficiente.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 4070 Ti al prezzo scontato di 899 euro invece di 973 euro. Si tratta dell’occasione giusta per cambiare scheda video e passare ad un modello di nuova generazione in grado di garantire anni e anni di “carriera” con prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo e, in particolare, nel gaming ad alta risoluzione. L’offerta è disponibile al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.