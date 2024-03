NVIDIA RTX 4070 Ti in offerta a un SUPER PREZZO, venduta da Amazon

Acquistare una scheda video di fascia alta diventa più facile: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4070 Ti al prezzo scontato di 699 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per questa scheda, proposta nella versione MSI Ventus 2X oltre che venduta e spedita da Amazon. Per aggiornare il proprio PC da gaming, la scheda video in questione è l’opzione giusta. Le prestazioni sono straordinarie ed è possibile arrivare anche al 4K. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4070 Ti: ottima offerta su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 Ti è una delle schede video più interessanti del momento, soprattutto considerando il prezzo a cui viene proposta. La scheda abbina prestazioni eccellenti a un prezzo ora molto più accessibile rispetto al passato. Da notare che la scheda, proposta nella versione MSI Ventus 2X, è dotata di 12 GB di memoria dedicata e può sfruttare appieno le tecnologie RTX per ottenere un boost prestazionale in gaming. L’offerta in corso rende la scheda un vero e proprio best buy.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4070 Ti al prezzo scontato di 699 euro. La scheda, nella versione MSI Ventus 2X, è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna gratuita oltre che all’assistenza post-vendita. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.