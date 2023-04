NVIDIA RTX 4070: ora DISPONIBILE in pronta consegna su Amazon

Presentata poche ore fa, la nuova NVIDIA RTX 4070 è già disponibile all’acquisto su Amazon: da oggi, infatti, è possibile acquistare la MSI RTX 4070 Ventus 2X 12 GB OC, una delle versioni più interessanti della nuova scheda video. La scheda è acquistabile a 669 euro ed è venduta e spedita direttamente da Amazon. Si tratta del modello più economico della gamma NVIDIA RTX 40. Per accedere subito all’offerta e assicurarsi la possibilità di iniziare ad utilizzarla da subito è possibile seguire il link qui di sotto per raggiungere la pagina Amazon dedicata alla MSI RTX 4070.

NVIDIA RTX 4070: su Amazon è disponibile la versione MSI in pronta consegna

La gamma NVIDIA RTX 40 si arricchisce con il debutto della nuova RTX 4070 che, attualmente, è il modello più economico della nuova famiglia di schede video di NVIDIA. Come gli altri modelli, anche la RTX 4070 è dotata della nuova architettura Ada Lovelace e offre prestazioni straordinarie a fronte di un consumo energetico ridotto. A garantire questo livello di performance è anche il supporto al DLSS 3, in grado di offrire una marcia in più in gaming.

Attualmente, la NVIDIA RTX 4070 è acquistabile su Amazon a 669 euro. Lo store propone la versione MSI RTX 4070 Ventus 2X 12 GB OC. Si tratta di uno dei modelli più interessanti della gamma della nuova scheda video di NVIDA, sia in termini di potenza che in termini di efficienza energetica, grazie al sistema di raffreddamento Dual Torx Fan 4.0 realizzato da MSI.

Per accedere all’offerta e acquistare subito la RTX 4070 è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto. La scheda è disponibile in pronta consegna ma le unità disponibili sono limitate. Meglio, quindi, affrettarsi.

