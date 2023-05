NVIDIA RTX 4070: ora a PREZZO SCONTATO su Amazon, è il MINIMO STORICO

Se siete alla ricerca di una nuova NVIDIA RTX 4070, l’ultima arrivata della gamma di schede video di NVIDIA, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. In questo momento, infatti, è possibile acquistare la Gigabyte RTX 4070 Eagle OC al prezzo scontato di 669 euro invece di 729 euro. Si tratta di uno sconto netto di 60 euro che porta la nuova scheda grafica al suo prezzo minimo storico. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato, con poche unità disponibili. Per accedere subito alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon della NVIDIA RTX 4070 di Gigabyte.

NVIDIA RTX 4070: la versione di Gigabyte è in offerta su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 è una delle schede video più interessanti del momento. Si tratta di una scheda potente ed efficiente, ideale per il gaming a 1440p ma in grado di spingersi anche fino al 4K. La versione firmata Gigabyte, ovvero la Gigabyte RTX 4070 Eagle OC, offre una marcia in più sia in termini di frequenze che per quanto riguarda il sistema avanzato di dissipazione del calore. Si tratta del modello giusto per aggiornare il proprio PC con una scheda grafica ad alte prestazioni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Gigabyte RTX 4070 Eagle OC al prezzo scontato di 669 euro invece di 729 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la scheda video, da poco arrivata sul mercato e ora oggetto della prima vera offerta. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.