NVIDIA RTX 4070 al MINIMO STORICO su Amazon: ora bastano 629€

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video per il vostro PC da gaming, è arrivato il momento di acquistare la nuova NVIDIA RTX 4070 di PNY. La scheda, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 629 euro grazie ad una nuova offerta Amazon. Da notare, inoltre, che la scheda è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile in pronta consegna. Per accedere all’offerta potete seguire il link riportato qui di sotto.

NVIDIA RTX 4070: nuovo minimo storico su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 è uno dei modelli di riferimento della nuova gamma di schede video NVIDIA con architettura Ada Lovelace. La scheda è dotata di 12 GB di memoria dedicata e di un sistema Dual Fan per tenere sotto controllo le temperature.

Oltre alla potenza di calcolo, a fare la differenza ci sono tutte le tecnologie NVIDIA a partire da DLSS 3 che garantisce una marcia in più in gaming ed è pienamente supportato dalla nuova RTX 4070. Si tratta di una scheda ottima per il gaming ad alta risoluzione: grazie alle sue specifiche, infatti, questo modello è in grado di gestire senza problemi tutti i principali giochi attualmente disponibili sul mercato e potrà garantire tanti anni di gaming.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 4070 di PNY sfruttando un prezzo scontato a 629 euro. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare la scheda video che, a questa cifra, è un vero best buy per tutti gli appassionati di gaming su PC. Per completare l’acquisto della scheda è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.