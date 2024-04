NVIDIA RTX 4060 Ti è la scheda da prendere su Amazon con QUEST'OFFERTA (-101€)

La NVIDIA RTX 4060 Ti è uno dei modelli di riferimento del settore delle schede video, grazie a un prezzo accessibile a cui si accompagnano ottime prestazioni. Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, è possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 Ti in versione MSI Gaming X Slim al prezzo scontato di 448 euro invece di 549 euro. Lo sconto è di 101 euro. Il modello in offerta è dotato di un sistema di raffreddamento a tre ventole che garantisce prestazioni superiori rispetto alle soluzioni a due ventole. La scheda è venduta e spedita da Amazon.

NVIDIA RTX 4060 Ti: è da prendere subito su Amazon

La NVIDIA RTX 4060 Ti è un’ottima scheda video, ideale per il gaming a 1080p con frame rate elevato, anche grazie alle tecnologie RTX, come il DLSS 3.0, che garantiscono prestazioni superiori rispetto alla media.

La versione in offerta è la MSI Gaming X Slim, realizzata con una scocca più sottile per adattarsi al meglio a tutte le configurazioni di computer e dotata di un sistema a tre ventole, pensato per garantire prestazioni migliori grazie a una gestione più efficiente delle temperature di funzionamento.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 Ti in versione MSI al prezzo scontato di 448 euro, con 101 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. La scheda in questione è venduta e spedita da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.