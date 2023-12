NVIDIA RTX 4060 è in offerta flash al MINIMO STORICO su Amazon

Chi è alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC da gaming può ora puntare sulla nuova offerta Amazon riservata alla NVIDIA RTX 4060, proposta nella versione Zotac Gaming Twin Edge. Attualmente, infatti, la scheda video è disponibile al prezzo scontato di 324 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per questo modello. Da notare che la scheda è venduta e spedita da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4060: nuovo minimo storico su Amazon

La NVIDIA RTX 4060 è la scheda di riferimento per il gaming a 1080p, soprattutto nell’ottima versione Zotac Gaming Twin Edge. La scheda abbina efficienza e potenza e, grazie alle tecnologie RTX come il DLSS 3.0, è in grado di garantire una marcia in più in gaming.

In questo momento, quindi, la scheda video in questione è la soluzione giusta per aggiornare il proprio PC con un componente dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e in grado, potenzialmente, di garantire prestazioni eccellenti per i prossimi anni. La versione Zotac, con doppia ventola, permette di gestire al meglio le temperature, con ottime prestazioni generali.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 al prezzo scontato di 324 euro. La scheda è venduta e spedita da Amazon e viene ora proposta al nuovo prezzo minimo storico per questa versione firmata Zotac. Per sfruttare la promozione basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è vlaido solo per un breve periodo di tempo mentre la consegna è immediata.

