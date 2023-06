NVIDIA RTX 3070 Ti: crollo di prezzo su Amazon, ora è al MINIMO STORICO

È il momento di acquistare una nuova scheda video: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3070 Ti al prezzo scontato di 497 euro. Il modello in offerta è firmato Zotac ed è disponibile al nuovo minimo storico per questa scheda. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: la 3070 Ti, infatti, è in grado di garantire prestazioni eccellenti anche per il gaming in alta risoluzione. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3070 Ti: con quest’offerta di Amazon è da prendere subito

La NVIDIA RTX 3070 Ti è ora protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Si tratta di un’occasione da non perdere per acquistare una nuova scheda video dall’ottimo rapporto qualità prezzo. La versione in offerta è la Zotac Gaming con sistema di raffreddamento a tre ventole e 8 GB di memoria GDDR6X.

Questa scheda è ottima per il gaming a 1080p e può affrontare senza problemi anche il gaming a 1440p, garantendo un frame rate sempre molto elevato, anche con dettagli alti e con giochi di ultima generazione. Grazie al supporto alle tecnologie NVIDIA, a partire dal DLSS, la scheda è, in questo momento, la scelta giusta per tutti i videogiocatori.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3070 Ti in versione Zotac Gaming al prezzo scontato di 497 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la scheda che oggi è, molto probabilmente, il punto di riferimento per il gaming nella fascia media. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.