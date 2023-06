NVIDIA RTX 3070 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: è BEST BUY

Chi è alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC da gaming può ora puntare sulla NVIDIA RTX 3070 nella variante Gaming OC di Gigabyte che viene proposta in offerta su Amazon. La scheda in questione, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 429 euro toccando il suo nuovo prezzo minimo storico. Si tratta di una promozione davvero imperdibile che consente di acquistare una RTX 3070 quasi al prezzo di una RTX 3060. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. La scheda è disponibile in pronta consegna ed è venduta da Amazon.

NVIDIA RTX 3070 in offerta su Amazon: è al minimo storico

Considerando lo scarso rapporto qualità/prezzo dei modelli della serie RTX 40, puntare su una NVIDIA RTX 3070 diventa oggi una scelta ottima per poter assicurarsi una scheda video in grado di garantire ottime prestazioni per un lungo periodo.

L’offerta di oggi lanciata da Amazon per la RTX 3070 di Gigabyte è, quindi, l’occasione giusta per aggiornare il proprio PC da gaming, puntando su di una scheda completa e in grado di gestire tutti i titoli, anche i più esigenti, ad alta risoluzione e con alto frame rate.

La versione firmata Gigabyte della scheda di NVIDIA può contare su di un sistema a tripla ventola, per un raffreddamento ottimale, oltre che su un overclock delle frequenze di funzionamento che garantisce una spinta in più in gaming.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3070 in versione Gigabyte Gaming OC. L’offerta in questione presenta un prezzo scontato di 429 euro che rappresenta anche il minimo storico per la GPU.

