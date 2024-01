NVIDIA RTX 3070 cala di prezzo su Amazon: costa 419€ con QUEST'OFFERTA

La NVIDIA RTX 3070 diventa la scheda video da comprare oggi grazie a questa nuova offerta Amazon. La scheda, nella versione Zotac Gaming Twin Edge, è ora disponibile al prezzo scontato di 419 euro ed è venduta e spedita da Amazon, con consegna in un giorno. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi aggiungere a carrello la scheda. La promozione è valida solo per un breve periodo.

NVIDIA RTX 3070: con quest’offerta di Amazon è un best buy

La NVIDIA RTX 3070 è la scheda video giusta su cui puntare per chi ha un budget inferiore ai 500 euro. Si tratta di un modello ad alte prestazioni e in grado, grazie anche alle tecnologie RTX, di garantire un frame rate sempre molto elevato, con tutti i giochi più recenti e anche con risoluzione superiore al 1080p. La versione firmata Zotac, con sistema di raffreddamento avanzato, consente una gestione ottimale delle temperature, permettendo alla scheda di sfruttare appieno tutta la sua capacità di calcolo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3070 al prezzo scontato di 419 euro. La scheda, proposta nella variante firmata Zotac, è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita garantiti dallo store. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon della scheda video. Lo sconto messo a disposizione da Amazon sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

