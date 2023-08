NVIDIA RTX 3070 al minimo storico con QUEST'OFFERTA (venduta da Amazon)

È il momento giusto per acquistare una nuova NVIDIA RTX 3070. La versione firmata Zotac della scheda video di NVIDIA, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon con la possibilità di completare l’acquisto al prezzo scontato di 480 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questo modello che viene venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3070 in offerta al minimo storico su Amazon è da prendere subito

La NVIDIA RTX 3070, nella variante Zotac AMP Holo 8GB LHR, è la soluzione giusta per aggiornare il proprio PC da gaming con una scheda video davvero potente e in grado di offrire prestazioni eccellenti per un lungo periodo di tempo.

Si tratta di un modello in grado di gestire senza problemi il gaming a 1080p, con un frame rate sempre elevato, garantendo anche la possibilità di giocare a risoluzioni più elevate, senza problemi e impedimenti di alcun tipo e anche con titoli esigenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3070 nella variante Zotac HAMP Holo 8 GB LHR al prezzo scontato di 480 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la scheda di NVIDIA che diventa ancora più conveniente, rappresentando oggi la scelta giusta per acquistare una scheda video per il proprio PC da gaming.

La scheda in offerta è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita garantiti da Amazon. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.