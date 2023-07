NVIDIA RTX 3060 Ti: tanta potenza ora in offerta a 347€ su Amazon

E’ il momento di comprare una nuova NVIDIA RTX 3060 Ti. La scheda video, che come confermato da diversi test offre prestazioni superiori alla recente RTX 4060 in molti contesti di utilizzo, continua a calare di prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la versione Zotac Twin Edge al prezzo scontato di 347 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare una scheda ideale per il gaming a 1080p con frame rate elevato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 Ti: l’offerta giusta è su Amazon

La NVIDIA RTX 3060 Ti è, da tempo, il punto di riferimento per tantissimi appassionati di PC gaming alla ricerca di una scheda video ottima per il gaming a 1080è. L’arrivo delle nuove RTX 4060 non ha cambiato le carte in tavola.

La scheda di NVIDIA continua ad essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di una GPU con un budget di poco superiore ai 300 euro. Il rapporto prestazioni/prezzo è ottimale e la RTX 3060 Ti ha tutte le carte in regola per offrire anni e anni di prestazioni eccellenti, anche grazie alle tecnologie RTX e al DLSS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 Ti in versione Zotac Twin Edge al prezzo scontato di 347 euro. La promozione consente di mettere le mani su di una scheda davvero completa, potente e in grado di offrire tante soddisfazioni, con un frame rate elevato con tutti i giochi più recenti.

Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per poco.

