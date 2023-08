NVIDIA RTX 3060 Ti in offerta al MINIMO STORICO su Amazon è un VERO AFFARE (anche a rate)

Continua il calo di prezzo della NVIDIA RTX 3060 Ti. La scheda video, una delle migliori proposte del mercato per rapporto qualità/prezzo, è ora disponibile al prezzo scontato di 358 euro grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento. Il modello in offerta è venduto e spedito da Amazon e può essere acquistato, dagli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, anche in 5 rate mensili senza interessi. La versione della GPU in offerta è firmata Zotac. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 Ti in offerta a questo prezzo è un best buy

La NVIDIA RTX 3060 Ti in versione Twin Edge OC è uno dei modelli di riferimento del momento per chi è alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC da gaming. Si tratta della soluzione ideale per il gaming a 1080p. La scheda è dotata anche di 8 GB di memoria dedicata e può sfruttare appieno tutte le tecnologie RTX per una marcia in più in gaming. In questa fascia di prezzo, la RTX 3060 Ti, anche in considerazione dei risultati deludenti della RTX 4060, è il modello giusto da comprare.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 Ti al prezzo scontato di 358 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la versione in offerta della scheda video che può essere acquistata anche in 5 rate mensili senza interessi. La scheda è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.