NVIDIA RTX 3060: su Amazon c'è l'OFFERTA GIUSTA per comprarla

È il momento giusto per acquistare una nuova scheda video per il gaming su PC e la NVIDIA RTX 3060 continua ad essere la scelta giusta per rapporto qualità/prezzo. La scheda di NVIDIA è protagonista delle offerte del giorno con uno sconto reale proposto da Amazon per la versione ASUS Dual da 12 GB.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la ASUS Dual RTX 3060 da 12 GB OC Edition al prezzo scontato di 407 euro. Si tratta di uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino che consente di passare ad una scheda video potente e in grado di sfruttare appieno le tecnologie RTX di NVIDIA. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di seguito:

Nuova scheda video: su Amazon c’è un’offerta per la ASUS Dual RTX 3060 da 12 GB

La ASUS Dual RTX 3060 ha tutte le carte in regola per essere considerata la scheda video giusta da comprare oggi. Il modello offre ottime prestazioni con tutti i giochi più recenti, sia a 1080p che a 1440p e può contare su ben 12 GB di memoria video GDDR6 che garantiranno una notevole longevità alla scheda. Da notare anche il sistema Axial-tech sviluppato da ASUS per massimizzare le prestazioni di raffreddamento.

La nuova offerta Amazon consente di acquistare la ASUS Dual RTX 3060 da 12 G al prezzo scontato di 407 euro. La scheda video è venduta e spedita direttamente da Amazon con consegna prevista per inizio febbraio. Lo sconto è reale e garantisce un risparmio netto sulla GPU NVIDIA. Le unità disponibili, però, sono poche. L’offerta può essere sfruttata dal link qui di seguito:

