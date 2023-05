NVIDIA RTX 3060: ora in offerta a 305€ è IMPERDIBILE

Continua il calo di prezzo della NVIDIA RTX 3060, scheda video di riferimento al momento per il gaming a 1080p su PC. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la versione Gaming OC 8 GB di Gigabyte al prezzo scontato di 305 euro. La scheda proposta in offerta è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile in pronta consegna. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento direttamente al link riportato qui di seguito.

NVIDIA RTX 3060 in offerta su Amazon: è da prendere subito

La NVIDIA RTX 3060 conviene sempre di più: la nuova offerta dedicata alla versione Gaming OC da 8 GB di Gigabyte è l’occasione giusta per mettere le mani su di una scheda video completa, potente e in grado di garantire ottime prestazioni con tutti i giochi sul mercato.

Per il gaming a 1080p, infatti, questa scheda rappresenta il punto di riferimento assoluto del mercato, grazie ad un prezzo sempre più basso che la rende davvero accessibile. Per i videogiocatori, puntare sulla RTX 3060 diventa oggi una scelta molto conveniente: si tratta della GPU giusta sia per le nuove build (in modo da contenere i costi senza rinunciare alle prestazioni) che per aggiornare quei PC che necessitano di una marcia in più dal punto di vista grafico.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 8 GB di Gigabyte al prezzo scontato di 305 euro. La scheda è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile con consegna rapida. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato, tramite il link riportato qui di sotto.

