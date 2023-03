NVIDIA RTX 3060: ora al PREZZO MINIMO STORICO su Amazon

Continua il calo di prezzo della NVIDIA RTX 3060 da 12 GB: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la scheda video, nella variante ASUS Dual, al prezzo scontato di 369 euro, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo standard. L’offerta in questione porta questo modello della GPU di NVIDIA al nuovo prezzo minimo storico su Amazon. La scheda video è venduta e spedita direttamente da Amazon, con consegna in 1 giorno per i clienti Amazon Prime. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 12 GB: con quest’offerta di Amazon è al prezzo minimo storico

Sono lontani i tempi in cui le schede video erano introvabili e presentavano un prezzo esageratamente alto. Oggi, infatti, è possibile acquistare ad un buon prezzo un modello davvero ottimo come la ASUS Dual RTX 3060 V2 OC Edition da 12 GB, una delle varianti più complete e interessanti della scheda video di NVIDIA.

Questo modello, in particolare, è dotato del sistema Axial Tech che prevede un raffreddamento avanzato a doppia ventola, in grado di garantire una gestione ottimale delle temperature. La presenza di 12 GB di memoria rappresenta un plus non da poco e un’assicurazione di longevità per la scheda video, base di partenza ideale per tutte le configurazioni da gaming.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 in versione ASUS Dual al prezzo scontato di 369 euro. La scheda, venduta e spedita da Amazon, è disponibile in pronta consegna. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.