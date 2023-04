NVIDIA RTX 3060: nuovo MINIMO STORICO su Amazon, il prezzo scende a 319€

Continua il calo di prezzo della NVIDIA RTX 3060: ora, con questa nuova offerta Amazon, è possibile acquistare la scheda video con una spesa davvero ridotta. La scheda video, nella variante Gigabyte Gaming OC da 8 GB, è disponibile al prezzo scontato di 319 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta considerando le capacità della scheda video, in grado di gestire senza problemi tutti i giochi più recenti, garantendo una resa grafica ottima a 1080p oltre che con risoluzioni superiori. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto che permette di raggiungere la pagina della scheda video su Amazon:

NVIDIA RTX 3060: la versione Gigabyte Gaming OC è in offerta al minimo storico su Amazon

La NVIDIA RTX 3060 continua ad essere il modello di riferimento per il gaming, garantendo ottime prestazioni, soprattutto con una risoluzione di 1080p. La scheda è in grado di gestire senza problemi tutti i giochi più recenti.

In questo momento, l’offerta dedicata alla versione Gigabyte Gaming OC da 8 GB rappresenta l’occasione giusta per rinnovare il proprio PC da gaming o completare una configurazione equilibrata riducendo la spesa per la GPU.

Grazie alle tecnologie RTX, a partire dal DLSS, la scheda video NVIDIA è in grado di garantire ottime prestazioni ad un prezzo decisamente contenuto, per gli standard delle schede video dedicate. Oggi, la RTX 3060 è un vero best buy.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 al prezzo scontato di 319 euro. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di seguito. La scheda video è disponibile in pronta consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.