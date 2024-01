NVIDIA RTX 3060 in offerta FLASH su Amazon: costa 279€

La NVIDIA RTX 3060 continua a essere una delle migliori schede video da comprare a meno di 300 euro, grazie a prestazioni sempre di alto livello. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare la scheda video al prezzo scontato di 279 euro. Si tratta di un’offerta flash, con poche unità disponibili che potrebbero terminare a breve. Il modello in offerta è la versione Gigabyte Gaming OC da 8 GB di memoria dedicata. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 è la scheda video da prendere su Amazon

La NVIDIA RTX 3060 è la scheda video da comprare oggi. La versione Gigabyte Gaming OC da 8 GB è una delle migliori opzioni per poter contare su di una GPU in grado di garantire prestazioni ottimali per il gaming a 1080p, anche grazie alle tecnologie RTX che possono garantire una marcia in più. Si tratta, quindi, di un modello completo, veloce e in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti con budget ridotto.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 con un prezzo scontato di 279 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un’ottima scheda video per il gaming a 1080p con una spesa ben più contenuta rispetto al prezzo standard (su Amazon, infatti, questo modello costa, in genere, intorno ai 320-330 euro). L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto potrebbe terminare a breve: le unità disponibili sono poche.

