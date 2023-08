NVIDIA RTX 3060 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: costa 277€

Continuano le offerte per la NVIDIA RTX 3060. La scheda video di NVIDIA è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente di completare l’acquisto al nuovo prezzo minimo storico. Grazie alla promozione in corso, infatti, la scheda video è disponibile al prezzo scontato di 277 euro. Il modello in offerta è la versione MSI Ventus 2X 8G OC della scheda. Si tratta di una delle versioni più complete e apprezzate della GPU di casa NVIDIA. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 in offerta al minimo storico su Amazon

La NVIDIA RTX 3060 in versione MSI Ventus 2X 8G OC è la scheda video su cui puntare in questo momento. Si tratta di un modello in grado di garantire prestazioni eccellenti per il gaming a 1080p, abbinando tanta potenza a un livello di efficienza energetica elevato.

La personalizzazione di MSI introduce, inoltre, un sistema di raffreddamento avanzato che riesce a tenere a bada le temperature. In questo momento, considerando il prezzo contenuto, la scheda di NVIDIA rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 al prezzo scontato di 277 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la scheda video di NVIDIA che, a questo prezzo, diventa il modello da comprare per massimizzare le prestazioni a fronte di una spesa ridotta. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione resterà attiva solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.