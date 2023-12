NVIDIA RTX 3060: in offerta a 274€ su Amazon è da prendere subito

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video, in questo momento, c’è un’offerta Amazon da sfruttare subito. La NVIDIA RTX 3060, infatti, è disponibile ora al prezzo scontato di 274 euro. Il modello in offerta è la versione Inno3D Twin X2 ed è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

La NVIDIA RTX 3060, con un costo inferiore ai 300 euro, è la scheda video su cui puntare per il gaming a 1080p. Si tratta, infatti, di una scheda veloce ed efficiente che, grazie alle tecnologie RTX, riesce a garantire una marcia in più in gaming.

La versione in offerta è la RTX 3060 8GB Inno3D Twin X2 GDDR6. Il prezzo a cui viene proposta questa scheda è davvero ottimo. La promozione in corso, quindi, rappresenta l’occasione giusta per poter acquistare una nuova video, aggiornando o completando il proprio PC da gaming.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 al prezzo scontato di 274 euro. Si tratta di un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC da gaming e che hanno un budget disponibile ridotto.

Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Le unità disponibili in sconto sono poche e, considerando il prezzo molto conveniente, la promozione potrebbe terminare in tempi rapidi. Di conseguenza, è consigliabile, quindi, sfruttarla rapidamente e completare subito l’acquisto della nuova scheda video di NVIDIA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.