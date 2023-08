NVIDIA RTX 3060 da 12 GB: ora in offerta a 289€ è un BEST BUY

La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB continua a essere la scheda video di riferimento per tutti gli appassionati di gaming alla ricerca di un modello in grado di abbinare ottime prestazioni, tanta longevità e un prezzo accessibile. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare la versione MSI Ventus 2X della scheda al prezzo scontato di 289 euro. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile puntare sull’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito.

NVIDIA RTX 3060: con quest’offerta è da prendere subito

Trovare una buona scheda video per il gaming a 1080è in grado di unire ottime prestazioni, longevità e un prezzo accessibile non è semplice. La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, nella versione MSI Ventus 2X, invece, è la soluzione giusta per soddisfare tutte queste esigenze.

Si tratta di un’ottima scheda, ideale per il gaming a 1080p. La presenza di 12 GB di RAM assicura una maggiore longevità, con la possibilità di gestire senza problema anche i titoli più recenti. Il prezzo, grazie alla nuova offerta di oggi, è in netto calo. La scheda video, quindi, ha tutte le carte in regola per essere considerata come l’acquisto giusto del momento.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, nella variante MSI Ventus 2X, al prezzo scontato di 289 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa una scheda video completa, veloce e economica. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito e sarà accessibile solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.