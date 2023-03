NVIDIA RTX 3060 da 12 GB ora al MIGLIOR PREZZO su Amazon: bastano 369€

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video per il vostro PC da gaming, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta da sfruttare: la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, nella variante ASUS Dual V2 OC, è ora disponibile al prezzo scontato di 369 euro raggiungendo così il suo nuovo minimo storico. La scheda video è venduta e spedita direttamente da Amazon. Per acquistarla, prima che la promozione termini, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 12 GB: la ASUS Dual è in super offerta su Amazon

La NVIDIA RTX 3060 12 GB è la scheda video di riferimento per il gaming: si tratta di una scheda ideale per giocare a 1080p e in grado di gestire senza problemi anche una risoluzione più alta. La presenza di 12 GB di memoria dedicata, inoltre, rappresenta una garanzia in termini di longevità.

Il modello ASUS Dual può contare anche su di un sistema di raffreddamento avanzato, con doppia ventola Axial Tech, che riesce a smaltire il calore e a gestire le temperature in modo ottimale, permettendo lunghe sessioni di gaming ad alta intensità.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 12 GB al prezzo scontato di 369 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per l’ottima scheda di ASUS che diventa il modello di riferimento per chi è alla ricerca di una GPU per il proprio PC da gaming.

Per sfruttare subito l’offerta e acquistare la scheda video NVIDIA al miglior prezzo di sempre su Amazon è, quindi, possibile utilizzare il link qui di seguito.

