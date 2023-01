NVIDIA RTX 3060 da 12 GB: ora a MENO DI 400€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

Continua il calo di prezzo della NVIDIA RTX 3060, una delle schede video più apprezzate dai videogiocatori su PC. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB in versione ASUS Dual OC Edition ad un ottimo prezzo, inferiore ai 400 euro.

La scheda video, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 396 euro, con il 26% rispetto al prezzo standard. A meno di 400 euro, quindi, è possibile portarsi a casa una scheda video completa e performante, ideale per il gaming a 1080p e 1440p ed in grado di offrire ottime prestazioni per molti anni, anche con i giochi più impegnativi.

L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, può essere sfruttata dal link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060: la versione ASUS Dual OC Edition è in sconto su Amazon

La promozione di Amazon è davvero ottima. La NVIDIA RTX 3060 12 GB in versione ASUS Dual OC Edition è un concentrato di potenza, ideale per il gaming su PC. Da notare che la scheda può contare anche su di una dotazione completa di porte con una HDMI 2.1 e ben tre DisplayPort 1.4a. Per sfruttare al massimo la RTX 3060 è consigliabile puntare su di un alimentatore da almeno 650 W.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 12 GB in versione ASUS Dual OC Edition al prezzo scontato di 396 euro. La scheda è disponibile in pronta consegna ed è venduta direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi al supporto post-vendita garantito dall’azienda. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto.

