NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon: è BEST BUY

La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB diventa, sempre di più, la scheda video da comprare oggi grazie alla nuova offerta Amazon che abbatte il prezzo della GPU, ora acquistabile al prezzo scontato di 274 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico. L’offerta riguarda la versione Gigabyte Gaming OC con sistema a tre ventole della scheda. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione sarà valida fino al prossimo 11 di ottobre e solo per i clienti Amazon Prime.

NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al minimo storico su Amazon

È il momento di cambiare scheda video e acquistare un ottimo modello a meno di 300 euro. La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, infatti, è la scheda giusta per il gaming a 1080p, risultando equilibrata e veloce in tutti i contesti di utilizzo.

La presenza di 12 GB di memoria dedicata, inoltre, fa la differenza e incrementa la longevità della scheda video. Da segnalare che la versione in offerta, la Gigabyte Gaming OC, ha un sistema a tre ventole che riduce in modo significativo le temperature.

La promozione in corso è, quindi, da cogliere al volo. Il prezzo della scheda è stato ridotto in modo netto e ora la RTX 3060 diventa, sempre di più, un best buy assoluto per chi è alla ricerca di una nuova scheda video.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al nuovo minimo storico. La scheda ora è disponibile al prezzo scontato di 274 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.