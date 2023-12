NVIDIA RTX 3060 da 12 GB: a QUESTO PREZZO su Amazon è da prendere subito

Per chi vuole iniziare il 2024 con una nuova scheda video per il proprio PC da gaming c’è ora una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, nella versione Zotac Gaming Twin Edge OC, è disponibile ora al prezzo scontato di 314 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. La scheda è venduta e spedita da Amazon. L’offerta è accessibile premendo sul box qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 da 12 GB: ottima offerta da Amazon

La NVIDIA RTX 3060 è una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di una nuova scheda video. La GPU unisce potenza ed efficienza, aggiungendo la possibilità di sfruttare le tecnologie RTX, come il DLSS, e la presenza di ben 12 GB di memoria dedicata.

La personalizzazione di Zotac aggiunge un sistema di raffreddamento avanzato oltre che un overclock per garantire un ulteriore boost prestazionale. Per chi cerca una scheda per il gaming a 1080p, in questo momento, la scheda di NVIDIA rappresenta un vero e proprio best buy, soprattutto considerando il prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, nella versione firmata Zotac, al prezzo scontato di 314 euro. La scheda è venduta e spedita da Amazon ed è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.