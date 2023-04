NVIDIA RTX 3060 con prezzo sempre più basso su Amazon: ora bastano 339€

Continua il calo di prezzo della NVIDIA RTX 3060: la scheda video, vero e proprio punto di riferimento per i videogiocatori su PC in questo momento, è protagonista di una nuova offerta Amazon con riduce ancora il prezzo d’acquisto. Con quest’offerta, infatti, è possibile acquistare la Gigabyte RTX 3060 Gaming OC da 8 GB con un prezzo scontato di 339 euro. La scheda è disponibile in pronta consegna ma le unità acquistabili non sono molte. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060: il modello di Gigabyte è disponibile ad un ottimo prezzo su Amazon

La Gigabyte RTX 3060 Gaming OC da 8 GB è uno dei modelli di riferimento per i videogiocatori. Si tratta di una delle varianti dal miglior rapporto qualità/prezzo della NVIDIA RTX 3060. Per chi è alla ricerca di una nuova scheda video, quindi, puntare sulla nuova offerta di Amazon è quasi una scelta obbligata.

Dopo anni in cui le schede video hanno viaggiato su un livello di prezzo elevatissimo, infatti, oggi acquistare una nuova NVIDIA RTX 3060 ad un buon prezzo è decisamente più semplice. La nuova offerta proposta da Amazon rappresenta un’occasione da cogliere al volo per aggiornare il proprio PC con una nuova (ottima) scheda video.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 firmata Gigabyte al prezzo scontato di 339 euro. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare una scheda video completa e adatta al gaming avanzato, con una capacità di calcolo sufficiente per poter gestire qualsiasi attività. Per accedere all’offerta è disponibile i link qui di sotto.

