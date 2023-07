NVIDIA RTX 3060 cala ancora di prezzo: ora costa 313€ su Amazon

Per aggiornare il proprio PC da gaming è ora possibile puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata alla NVIDIA RTX 3060. La promozione in corso in questo momento è dedicata alla versione MSI Ventus 2X 8 GB OC della scheda video di NVIDA che viene proposta al prezzo scontato di 313 euro. Si tratta di un prezzo davvero ottimo per questo modello per questo modello oltre che di una delle migliori offerte di sempre per la scheda di NVIDIA. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 in offerta su Amazon: è da prendere subito

La NVIDIA RTX 3060, anche considerando il mezzo fiasco della RTX 4060, continua ad essere la scheda video su cui puntare oggi. Questo modello garantisce ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista, permettendo di affrontare il gaming a 1080p senza alcun problema e registrando frame rate elevati anche con i titoli più esigenti.

Il modello in offerta è la MSI Ventus 2X 8 GB OC. Si tratta di una versione della scheda che può contare su un sistema di raffreddamento avanzato, una dotazione di porte completa e un overclock della frequenza, per una spinta in più in gaming. Al proposto proposto, la scheda è, senza dubbio, un ottimo acquisto.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 in versione MSI Ventus 2X 8GB OC al prezzo scontato di 313 euro. Si tratta di un’offerta davvero conveniente, ideale per chi vuole aggiornare il proprio PC con una scheda potente e in grado di garantire prestazioni soddisfacenti sotto tutti i punti di vista. L’offerta terminerà a breve e può essere sfruttata tramite il link qui di sotto.

