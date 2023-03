NVIDIA RTX 3060 12 GB: con QUEST'OFFERTA di Amazon è DA PRENDERE SUBITO

La NVIDIA RTX 3060 è sempre di più la scheda video di riferimento per chi è alla ricerca di una nuova GPU per il proprio PC da gaming. Completa e potente, la scheda video di NVIDIA offre ottime prestazioni con qualsiasi gioco, anche andando oltre al 1080p.

Con la nuova offerta Amazon diventa ancora più conveniente acquistare la NVIDIA RTX 3060 per completare la propria configurazione. La scheda, nella variante ASUS Dual V2 OC da 12 GB, è ora disponibile al prezzo scontato di 385 euro con uno sconto del 28% rispetto al prezzo standard e con consegna in 1 giorno.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060: su Amazon c’è l’offerta giusta per acquistarla

La NVIDIA RTX 3060 è una delle migliori schede video sul mercato per rapporto qualità/prezzo garantendo la potenza sufficiente per il gaming a 1080p e anche a risoluzioni superiori. La versione ASUS Dual da 12 GB è uno delle varianti principali della RTX 3060.

La scheda ha tanta memoria dedicata e può contare su di un sistema di raffreddamento Axial Tech a doppia ventola. In questo momento, la GPU ha tutte le carte in regola per essere considerata come il modello di riferimento per tutti i videogiocatori alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la ASUS Dual RTX 3060 da 12 GB al prezzo scontato di 385 euro, con uno sconto del 28% e con consegna immediata. L’offerta è da cogliere al volo per aggiornare il proprio PC con una GPU ad alte prestazioni. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.