NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti è in SCONTO su Amazon!

La Zotac GEFORCE RTX 4060 Ti TWIN EDGE OC è una potente scheda grafica alimentata che vanta ben 4.864 CUDA core. Con una frequenza di base di 1.530 MHz, aumentabile fino a 1.785 MHz in modalità OC, e una generosa memoria GDDR6 da 8 GB a 14 Gbps, questa scheda offre prestazioni straordinarie.

In termini di prestazioni, eccelle nel gestire agevolmente i giochi più recenti a risoluzioni 1440p e 4K. In titoli come “Call of Duty: Modern Warfare III” e “Forza Horizon 5”, la scheda può garantire frame rate superiori a 60 fps anche con impostazioni grafiche elevate. Questa scheda non si limita solo alle prestazioni di gioco standard. Supporta il ray tracing, una tecnologia che regala effetti di illuminazione e riflessi realistici grazie ai suoi 24 RT core, consentendo un’esperienza di gioco immersiva.

Non solo, questa scheda integra anche tecnologie di intelligenza artificiale avanzate. Con i suoi 16 Tensor core, è in grado di sfruttare funzionalità come DLSS e NVIDIA Reflex. DLSS, un upscaling intelligente, migliora la risoluzione senza compromettere il frame rate, mentre NVIDIA Reflex riduce la latenza del sistema per un’esperienza di gioco più reattiva.

Con una forma compatta di 24 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza, è adatta alla maggior parte dei case in circolazione. Il dissipatore di calore, composto da due ventole e un radiatore in alluminio, mantiene la scheda fresca anche durante le sessioni di gioco intense.